Hauptversammlung von HeidelbergCement: Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hält am Donnerstagvormittag seine Hauptversammlung digital ab. Am Vortag hatte der Konzern seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Zahlen belegen einen starken Gewinneinbruch in den ersten drei Monaten des Jahres - und zwar um rund ein Viertel. Das Unternehmen begründet das mit steigenden Energie- und Transportkosten. Diese konnten offenbar nur teilweise durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden. Der Umsatz stieg dagegen um fast zwölf Prozent auf 4,4 Milliarden Euro.