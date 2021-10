per Mail teilen

Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk legt sein Amt als Bezirksvorsitzender der CDU-Nordbaden nieder. Das wurde laut der Deutschen Presse-Agentur in Parteikreise am Dienstagabend bestätigt. Hauk möchte seinen Platz für die jüngere Generation räumen. Als Nachfolger für die Spitzenposition im Bezirk schlug er den 32-jährigen Moritz Oppelt vor. Dieser war bisher Hauks Stellvertreter gewesen. Der Wechsel soll am 29. Oktober auf dem Parteitag der CDU-Nordbaden vollzogen werden.