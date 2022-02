Dreijähriger nach Sturz in den Neckar gestorben

per Mail teilen

Nach dem Sturz eines Dreijährigen Anfang Februar bei Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist der Junge gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt Zeugen.

Die Großmutter des Jungen hatte den Dreijährigen zunächst aus dem Neckar gerettet. Er hatte sich den Ermittlungen zufolge unbemerkt aus der Wohnung von Verwandten entfernt. Dann war er etwa 300 Meter weit zur Bootsanlegestelle gelaufen.

Kind fiel zwischen Steg und Motorboot

Aus noch ungeklärten Gründen fiel das Kleinkind dort ins Wasser zwischen dem Steg und einem ankernden Motorboot. Als sein Verschwinden bemerkt wurde, startete die Verwandtschaft eine Suchaktion. Die 58-jährige Großmutter entdeckte das Kind im Wasser treibend und machte durch lautes Rufen und Schreien auf die Situation aufmerksam. Zusammen mit Ersthelfern holte sie das Kind aus dem Wasser. Diese leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die später von Rettungskräften fortgesetzt wurden.

Junge starb im Krankenhaus

Der Zustand des Dreijährigen war von Anfang an kritisch. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, ist der Junge an den Folgen des Unfalls gestorben. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die gesehen haben, wie der Junge vor dem Unglück aus der Haßmersheimer Ortsmitte an den Neckar gelangt war.