Stefan Grimm wird neuer Rathauschef in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Er wurde am Sonntag mit mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gewählt und kam auf 67,8 Prozent. Auf Platz kam Daniel Weber mit 28 Prozent. Der 44-jährige Grimm wird Nachfolger von Volker Rohm, der nicht mehr antrat. Er gehört den Freien Wählern an.