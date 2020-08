Hamster-DNA löst Polizeieinsatz am Heidelberger Hauptbahnhof aus

Hamster-DNA löst Polizeieinsatz am Heidelberger Hauptbahnhof aus

Wegen einer vergessenen Kühlbox in einer S-Bahn musste in Heidelberg die Bundespolizei anrücken. Ein Lokführer hatte sie nach der Fahrt in seinem leeren Zug entdeckt - mit Ampullen einer unbekannten Flüssigkeit.