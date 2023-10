per Mail teilen

Grabsteine im Garten, Skelette und Horror-Deko: Der Gruselgarten in Heidelberg ist eine Art begehbare Geisterbahn. Auch in Leimen und Sandhausen gibt es wieder Halloween-Häuser.

Im Heidelberger Gruselgarten erwartet die Besucherinnen und Besucher an Halloween ein Parcours mit Live-Erschreckern, gruseligen Puppen, Skeletten und einer "Zombie-Abteilung". Eine Woche haben die Aufbauarbeiten laut der Organisatoren gedauert.

Gruselgarten Pfaffengrund: Eintritt ist frei

Veranstaltet wird der Gruselgarten unter anderem vom Verein Fordfreunde Heidelberg und der Pfaffengrunder Karneval Gesellschaft. Vor Ort gibt es auch Speisen und Getränke, der Eintritt ist frei. Beginn ist am 31. Oktober um 17 Uhr auf dem PKG Vereinsgelände im Heidelberger Pfaffengrund an der Kreuzung Diebsweg/Baumschulenweg - in der Nähe des Airfields.

Halloween-Häuser auch in Leimen und Sandhausen

Zum wiederholten Mal hat auch André Grädler dieses Jahr sein Haus in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) geschmückt - mit Friedhof und Sensenmann, einem Skelett im Schaumbad und verschiedenen, digitalen Projektionen. Wegen des regnerischen Wetters konnte er allerdings nicht so viel aufbauen wie er wollte, sagte er dem SWR.

Das Halloween Haus in Leimen gibt es schon zum neunten Mal. André Grädler / Halloween Haus Leimen

André Grädler bittet Besucherinnen und Besucher des Halloween-Hauses nicht in der Dresdner Straße zu parken, sondern auf den Supermarktparkplätzen im Stralsunder Ring. Von dort aus seien es fünf Minuten Fußweg bis zum Halloween-Haus, das noch bis 4. November zu sehen ist. Dort sind Süßigkeiten für mehr als 300 Kinder vorbereitet. Auch in der Umgebung gibt es noch weitere Stationen für Sammler, die André Grädler in einer kleinen Karte zusammengestellt hat.

Ein weiteres Halloween-Haus mit Kürbissen, Skeletten und Grusel-Deko gibt es in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis). Im Heckengarten 3 wird seit 2020 jedes Jahr gruselig dekoriert. Interessierte können am Halloween-Abend von 18 bis 21 Uhr vorbeikommen. Die Halloween-Häuser in Leimen und Sandhausen können sich Interessierte kostenlos anschauen.