Streitereien, Eierwerfer und Feuerwerkskörper halten Polizei auf Trab

Geister, Skelette, Hexen und weitere Gruselfiguren. Sie alle waren in der Halloween-Nacht in Mannheim, Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar unterwegs. Die meisten Menschen feierten friedlich. Trotzdem hatte die Polizei einiges zu tun.

Auch dieses Jahr feierten viele Menschen in der Metropolregion Halloween - die meisten davon ausgelassen und friedlich, teilte die Polizei mit. Trotzdem waren die Beamten nach eigenen Angaben in der Nacht immer wieder im Einsatz, weil Menschen randalierten. Insgesamt gab es 50 gemeldete Ruhestörungen und 39 Streitigkeiten.

Sachbeschädigungen durch Eierwürfe

Außerdem mussten die Beamten 64 Mal neben der normalen Arbeit zu Einsätzen mit direktem Halloween-Bezug ausrücken. 32 Mal ging es dabei um Eierwürfe mit Folgeschäden auf Privateigentum. Teilweise mussten die Eierreste mit großem Aufwand entfernt werden, so die Polizei. Die Beamten haben zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Böller gezündet: Auto in Flammen in Mannheim

Probleme gab es auch mit abgebrannten Feuerwerkskörpern, obwohl Feuerwerk auch an Halloween verboten ist. In der Richard-Wagner-Straße in Mannheim stand um kurz nach 21:30 Uhr ein Auto in Flammen. Ein bislang unbekannter Täter öffnete die Beifahrertür des unverschlossen geparkten Autos und zündete im Fahrzeuginneren zwei Böller. Dadurch geriet das Auto in Brand. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Friedliches Feiern überwiegt in der Bilanz der Polizei

Insgesamt betrachtet überwog allerdings im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim an Halloween 2023 das ausgelassene und friedliche Feiern, hieß es. Viele Kinder verkleideten sich als Geister, Skelette, Hexen oder andere Gruselfiguren und zogen zusammen mit ihren Eltern durch die Straßen, um mit dem Spruch: "Süßes oder Saures" nach Süßigkeiten zu fragen. Und auch für die Größeren gab es eine Menge schaurig-schöner Veranstaltungen, um den aus den USA importieren Halloween-Brauch im Rhein-Neckar zu feiern.