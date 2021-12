Hallenbadsaison beginnt - mit 3G-Regel

In der Region startet die Hallenbadsaison. Dabei gilt überall die 3G-Regel. Das heißt in die Bäder dürfen nur diejenigen, die geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sind. Erster Badetag ist am Montag im Ziegelhäuser Hallenbad Köpfle und in Heidelberg- Rohrbach im Hallenbad Hasenleiser. In Mannheim öffnen das Hallenbad Waldhof Ost und das Herschelbad. Das Hallenbad Vogelstang und das Gartenhallenbad Neckarau machen eine Woche später auf. Laut Stadt gilt in den vier Mannheimer Hallenbädern - wie auch in den Heidelberger Bädern- die 3G-Regel. Ausgenommen hiervon sind Kinder bis sechs Jahre und Schulkinder. In Mannheim und Heidelberg müssen die Tickets vor dem Schwimmbadbesuch vorab online gebucht werden. Saunen und Dampfbäder sind nicht überall geöffnet.