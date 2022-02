per Mail teilen

Im Mannheimer Stadtteil Käfertal haben Unbekannte am Montag ein Hakenkreuz in der Farbe Pink unter anderem auf einen Fahrradweg in der Nähe der Jugendverkehrsschule geschmiert. Außerdem verunstalteten sie ca. 100 Meter weiter ein Brückenpfeiler ebenfalls mit einem Hakenkreuz. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.