Bei einem heftigen Unwetter in Norditalien sind am 25. Juli auch viele Autos deutscher Urlauber durch Hagelschlag beschädigt worden. Eine Mannheimer KfZ-Werkstatt will helfen.

Bei Hagelschauern unter anderem rund um den bei deutschen Urlaubern beliebten Gardasee wurden mehrere Wohnwagen beschädigt und die Scheiben etlicher Autos zerstört. Viele Urlauber aus der Rhein-Neckar-Region alarmierten daraufhin ihre KfZ-Werkstatt daheim und baten um Hilfe.

Mehrere Urlauber melden sich bei Mannheimer Werkstatt

Zum Beispiel klingelte nach diesem Unwetter das Telefon in der Autoglas-Werkstatt von Nicole und Manuel Mendel in Mannheim Sturm. So habe sich auch eine Werkstatt-Mitarbeiterin gemeldet, die Jahr für Jahr ihren Urlaub am Gardasee verbringe, so Werkstatt-Chefin Nicole Mendel.

So groß waren zum Teil die Hagelkörner, die am 25. Juli 2023 rund um den Gardasee (Norditalien) herabregneten und zahlreiche Schäden verursachten. IMAGO IMAGO / Bernd März

"Ich habe dann in den sozialen Netzwerken geschaut, wie groß da der Bedarf (an neuen Autoglasscheiben) ist. Und tatsächlich war es so, dass wir viele Anfragen hatten. Wir wussten nicht, was wir zuerst machen sollen, das war schon richtig viel."

Offenbar zeitweiser "Notstand" in italienischen Werkstätten

Viele betroffene Urlauber, sagte Manuel Mendel dem SWR, hätten natürlich zunächst probiert, eine italienische Werkstatt vor Ort mit der Reparatur zu beauftragen. Das sei aber meist problematisch gewesen, weil dort "Notstand" geherrscht habe.

Dicke Hagelkörner haben diese Heckfensterscheibe eines Autos am Gardasee in Norditalien zerstört (Bild vom 25.7.2023) IMAGO IMAGO / Bernd März

"Es gab keine Scheiben mehr, keine Werkstatt mehr, die überhaupt was machen konnte. Die waren alle total überfordert."

Ziel Gardasee: 26 Autoglasscheiben in zwei Transportern

Daraufhin trafen die Mendels und das gesamte Werkstatt-Team im fernen Mannheim die Entscheidung: Sie luden 26 Autoglasscheiben in zwei Transporter und machten sich auf den Weg nach Norditalien, um zu helfen. Material sei genug da gewesen, denn seine Werkstatt habe ein Autoglas-Lager in Bruchsal (Kreis Karlsruhe), da seien "99 Prozent aller Fabrikate verfügbar", so Manuel Mendel.

Weil es sich um eine Notsituation handle, sei es übrigens legal, dass man als deutsche Firma in Italien zum Einsatz komme, ergänzt Nicole Mendel. Andere deutsche Autoglaser böten diese Hilfe zudem auch dort an.