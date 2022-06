23-Jähriger wegen Messerangriffs zu Haftstrafe verurteilt

Das Landgericht Mannheim hat einen 23-jährigen Mann zu sieben Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt - wegen gefährlicher Körperverletzung. Es geht um einen Messerangriff im vergangenen Oktober. Laut Gericht hatte der 23-Jährige einen gleichaltrigen Mann vor der Universitätsbibliothek Mannheim mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die Staatsanwaltschaft ging zunächst von versuchtem Mord aus und forderte zwölf Jahre Haft. Die beiden Männer hatten sich nachts nach einem Streit zu einer Aussprache getroffen. Als sie sich trennten, habe der 23-Jährige überraschend zugestochen. Der Verletzte musste operiert werden. Er gab später an, sich an nichts erinnern zu können. Auch Zeugen berichteten nur lückenhaft. Das Opfer sitzt zurzeit selbst in Untersuchungshaft. Dabei geht es um den Vorwurf eines versuchten Totschlags, der allerdings nichts mit dem aktuellen Verfahren zu tun hat.