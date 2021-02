Ein 44-Jähriger muss wegen versuchten Totschlags für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. So lautete am Freitag das Urteil des Mosbacher Landgerichts. Der Mann hatte sich laut Anklage auf dem Grundstück seines späteren Opfers in Mosbach aufgehalten, sollte dieses aber verlassen. Aus Wut darüber, dass sein Bekannter ihn aufgefordert hatte, zu verschwinden, habe er ihn dann mit einem sogenannten Sappie angegriffen – das ist ein Werkzeug aus der Forstwirtschaft, eine Mischung aus Hammer und Spitzhacke. Zwei anwesende Männer waren dem Angreifer in den Arm gefallen und konnten den Angriff auf das Opfer abwehren, so die Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.