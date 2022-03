Nach Wohnungseinbruch in U-Haft

per Mail teilen

Das Amtsgericht Heidelberg hat Haftbefehle gegen einen 24-Jährigen und einen 26-Jährigen erlassen - unter anderem wegen des Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sollen die Männer mit einem bislang unbekannten Mittäter am Mittwochabend in Leimen-St. Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis) in eine Wohnung eingebrochen haben. Ein Zeuge verfolgte die Männer. Obwohl der 26- jährige mutmaßliche Täter ein Messer zückte und den Zeugen damit bedrohte, ließ dieser sich davon nicht beeindrucken. Mit Hilfe weiterer Zeugen gelang es schließlich, die Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.