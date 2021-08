Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen 46 Jahre alten Mann aus Mannheim erlassen. Er soll seiner 40 Jahre alten Ehefrau mehrere Stich- und Schnittwunden zugefügt haben, um sie zu töten. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Staatsanwaltschaft nicht mehr. Die Tat geschah nach Polizeiangaben am vergangenen Donnerstag im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb zunächst ergebnislos. Am Samstag stellte er sich in Begleitung eines Anwalts der Mannheimer Polizei und wurde festgenommen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Als Tatmotiv vermutet die Staatsanwaltschaft die bevorstehende Trennung des Paares.