Eine geplante Kontrolle Anfang Februar auf der A61 hat für einen Mann jetzt Konsequenzen. In seinem Auto fanden die Beamten nach einem Fluchtversuch nämlich die ein oder andere Überraschung.

Ein Mann hat laut Polizei mit Drogen gehandelt und sich im Februar mit einer Streife eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) geliefert. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Das ordnete eine Richterin wegen dringenden Verdachts des Drogenhandels an.

Das twitterte die Polizei Mannheim dazu Polizei Mannheim, Twitter, 5.3.2021, 11:27 Uhr

Mann beschleunigte und wollte sich Polizeikontrolle entziehen

Eine zivile Polizeistreife hatte den Mann Anfang Februar auf der A61 kontrollieren wollen. Zuerst, so die Polizei, sei der Autofahrer den Beamten gefolgt. Dann aber habe er in der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) plötzlich beschleunigt und fuhr wieder auf die Autobahn, um sich der Kontrolle zu entziehen.

18 Kilogramm Amphetamin im Auto entdeckt

Auf seiner Flucht überholte er laut Polizei mehrfach rechts und links über den Standstreifen Autos und Lkw. Beim Abbiegen auf die A5 am Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Heidelberg verlor der Mann dann die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal in die Leitplanken. Er wurde am Unfallort festgenommen. Die Beamten entdeckten im Auto des Mannes 18 Kilogramm Amphetamin.