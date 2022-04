Angriff mit Messer - Haftbefehl gegen 22-Jährigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann erlassen worden. Er steht im dringenden Verdacht, vergangenen Samstag in einer Gaststätte in den Mannheimer Quadraten einen 23-Jährigen mit acht Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Nur eine Notoperation in der Universitätsklinik in Mannheim rettete dem Opfer das Leben. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Auswertungen der Videokamera in der Gaststätte sowie verdeckte Ermittlungen führten zur Festnahme des Tatverdächtigen.