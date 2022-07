Haftbefehl gegen angriffslustigen Mann - Polizeibeamte angegriffen

Ein angriffslustiger 28 Jahre alter Mann sitzt nach einer Haftbefehl-Entscheidung des Mannheimer Amtsgerichts vorerst hinter Gittern. Dem Mann wird versuchter Raub, Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt. Der Mann wurde gleich dreimal auffällig. Erste Tat: Am Sonntag soll der Mann der Polizei zufolge in Mannheim versucht haben, einen Passanten auszurauben. Weil der Passant dem Täter nichts geben wollte, schlug dieser mehrfach zu und flüchtete am Ende ohne Beute. Das Opfer wurde leicht verletzt. Tat zwei: Montagmittag – die Polizei erwischt den wohnsitzlosen Mann, als der auf einen fremden Lkw herumklettert. Auf dem Revier habe der Mann dann plötzlich das Weite suchen wollen, dabei habe er mehrere Polizeibeamte angegriffen und um sich geschlagen haben, so die Polizei. Bei der anschließenden Festnahme wurden drei Beamte und der Tatverdächtige selbst leicht verletzt. Tat drei: Am Abend des gleichen Tags griff der Mann laut Polizei bei einer routinemäßigen Zellenkontrolle zwei Beamte an. Die konnten ihn schließlich mit Pfeffersprayeinsatz zurück in seine Zelle drängen.