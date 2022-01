Ein 20-Jähriger soll am 7. Januar in Sinsheim-Eschelbach (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Böller einen Brand verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den jungen Mann erwirkt. Er wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 20-Jährige soll den Böller in eine Mülltonne vor einem Wohnhaus geworfen haben. Durch das Feuer entstand ein Schaden am Haus von etwa 6.000 Euro. Ob weitere Taten auf sein Konto gehen, wird noch ermittelt.