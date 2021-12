Das Mannheimer Landgericht hat am Dienstag einen Serieneinbrecher zu vier Jahren Haft verurteilt. Dem Gericht zufolge soll er zudem in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden. Bei seinen Einbrüchen unter anderem in Wohnungen und Keller in Mannheim und Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hatte er laut Anklage unter anderem Bargeld, Werkzeug, Deko-Waffen und Jagdzubehör im Gesamtwert von rund 15.000 Euro gestohlen.