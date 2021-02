Wohnraum ist in Ballungszenten Mangelware. Deshalb wird derzeit darüber diskutiert, ob statt Einfamilienhäusern nur noch größere Einheiten genehmigt werden sollen. Mitunter ist die Realität schon weiter, etwa in Weinheim.

Im Weinheimer Neubaugebiet Allmendäcker laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Auf einer Fläche von östlich der A5sollen rund 300 Wohneinheiten entstehen – rund 1.000 Menschen werden dort später leben. Die meisten Gebäude werden vier Stockwerke haben - freistehende Einfamlienhäuser wird es so gut wir gar nicht mehr geben. Die Entscheidung, das Wohngebiet zu verdichten, wurde im Gemeinderat aber nicht nur von den Grünen befürwortet, sagt Weinheims CDU-Oberbürgermeister Manuel Just.

Diskussion könnte Grünen im Wahlkampf schaden

Ausgelöst wurde die Diskussion in Hamburg. Dort werden in manchen Neubaugebieten keine Einfamilienhäuser mehr gebaut - das hatten die Grünen gefordert. Für Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) kommt diese Diskussion natürlich völlig ungelegen, denn er steckt mitten im Wahlkampf und braucht auch die Stimmen potentieller Häuslebauer. In vielen Kommunen wird in Sachen Wohnungsbau aber schon längt an einem Strang gezogen - und das über die Parteigrenzen hinweg. So auch in unserem Beispiel aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis).