In Zeiten von Corona bleibt viel Zeit, um Ideen und Gedanken zu Papier zu bringen. So ist es auch Jochen Hörisch ergangen, emeritierter Germanistik-Professor an der Uni Mannheim. Resultat: Ein Buch über Hände.

An seinem Schreibtisch in Schriesheim-Altenbach (Rhein-Neckar-Kreis) schrieb Hörisch über eine seiner Ansicht nach "allgemeine Handvergessenheit". Die Hand, so Hörisch, sei "nicht mehr im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, sie wird nicht mehr hochgeschätzt. Ein Handwerker verdient ordentlich. Aber das Handwerk ist abgewertet." Buchtipp Unser Buchtipp der Woche: "Hände. Eine Kulturgeschichte" von Jochen Hörisch. Erschienen im Hanser-Verlag. Preis: 28 Euro.