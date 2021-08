Die Polizei hat in Heidelberg einen Hähnchenwagen aus dem Verkehr gezogen, der in desaströsem Zustand war. Aber auch die Lebensmittel waren alles andere als ein Genuss. Der Polizei war der Hähnchenwagen zunächst bei einer Kontrolle aufgefallen – der TÜV war abgelaufen. Die Vorderachse völlig durchgerostet. 34 Mängel zählten die Beamten. Verkehrsunsicher – keine Weiterfahrt also. Damit nicht genug: Im Inneren des Wagens fanden sie ungekühlte Hähnchenschenkel und -spieße sowie Salate in Kartons und Plastikbehältern auf dem Boden. Eine Lebensmittelüberprüfung ergab, dass die Produkte schlecht geworden waren – das Fleisch musste vernichtet werden. Der Fahrer durfte nicht weiterfahren.