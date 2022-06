Hacker erbeuten Daten nach Cyber-Attacke auf SRH

Im Zusammenhang mit der Cyber-Attacke auf die Heidelberger SRH im September, ist es den Hackern gelungen einige Daten zu kopieren und im sogenannten Darknet zu veröffentlichen. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Die Datenmenge sei aber vergleichsweise gering, die zuständigen Datenschutz-Behörden seien informiert. Unter den Dateien seien auch in wenigen Einzelfällen personenbezogene Daten darunter, so das Unternehmen. In diesen Fällen werde man, auf die betroffenen Personen zugehen. Vor allem die Hochschul- und Bildungseinrichtungen der SRH waren von dem Hackerangriff betroffen, u.a. in Neckargemünd und Heidelberg.