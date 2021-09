Hacker-Angriff auf SRH in Heidelberg und Neckargemünd

Der Bildungs- und Gesundheitskonzern SRH ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Bundesweit sind Einrichtungen betroffen - auch in Heidelberg und Neckargemünd.

Die Hacker müssten irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zugeschlagen haben, so ein Sprecher der SRH in Heidelberg. Betroffen seien vor allem die Bildungseinrichtungen, also auch die SRH-Hochschule in Heidelberg und die Steven-Hawking-Schule in Neckargemünd.

SRH Hochschule in Heidelberg SRH

Alles vom Netz genommen

Prüfungsergebnisse seien aber nicht verloren gegangen, heißt es. Aus Sicherheitsgründen habe man aber auch alle SRH-Kliniken vom Netz genommen. Dazu gehört auch das Heidelberger Kurpfalzkrankenhaus.

SRH Kurpfalzkrankenhaus in Heidelberg SRH

"Aus Sicherheitsgründen wird dort nun mit Stift und Papier gearbeitet."

Auch andere Einrichtungen der SRH-Gruppe sind betroffen.

Landeskriminalamt ermittelt

Seit dem Wochenende sei man dabei, alle Systeme wieder herzustellen. Hilfe bekomme man von externen Experten. Auch das Landeskriminalamt ist nach SWR-Informationen eingeschaltet. Über eventuelle finanzielle Forderungen der Hacker ist noch nichts bekannt. Bis die Systeme wieder funktionieren, könne es noch einige Tage dauern.

Die SRH-Holding hat ihren Sitz in Heidelberg. Sie beschäftigt eigenen Angaben zufolge fast 17.000 Mitarbeiter.