Harald Meller ist einer der bekanntesten Archäologen unserer Zeit. Er ist Chef des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt und Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. In die Kriminalgeschichte ging er ein, als es ihm gelang, mit Hilfe der Schweizer Polizei die auf dem Schwarzmarkt angebotene Himmelsscheibe von Nebra in Besitz zu nehmen. Die Himmelsscheibe von Nebra ist einer der wichtigsten archäologischen Funde der Gegenwart und mittlerweile Unesco-Weltkulturerbe. mehr...