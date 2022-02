Gymnasium wegen Feuer in Schultoilette evakuiert

Ein Brand in einer Schultoilette hat in Mannheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Feuerwehr und Polizei waren am Mittwochnachmittag wegen eines Feuers im Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums im Mannheimer Stadtteil Neckarau alarmiert worden. In einer Toilette im 3. Obergeschoß war aus bislang ungeklärter Ursache das Feuer ausgebrochen, so die Polizei. Das Schulgebäude wurde geräumt und die Schüler zu einem Sammelpunkt gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Schadenhöhe und Ursache müssen noch ermittelt werden.