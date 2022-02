Neue Güterzugverbindung zwischen Mannheim und China

Zwischen Mannheim und der chinesischen Stadt Qingdao gibt es eine neue Verbindung - per Schiene. Die erste Bahn startet am Donnerstag auf die rund 12.300 Kilometer lange Strecke.

Die erste Verbindung zwischen Mannheim und China dieser Art ist es nicht: Es gibt bereits eine Strecke zwischen Chongqing und Mannheim, die seit 2020 genutzt wird. Chongqing liegt in Zentralchina. Die neue Verbindung zwischen Qingdao und Mannheim führt jetzt in den Nordosten Chinas in die Shandong Provinz. Die hat einen Seehafenanschluss. Außerdem sind größere Industriegebiete im Norden Chinas gut an Qingdao angebunden.

Güterzug bei der Abfertigung in China COSCO SHIPPING LOGISTICS (EUROPE)

Ein halber Kilometer Zug

Die Züge zwischen Mannheim und Qingdao sind fast einen halben Kilometer lang – wenn alle Waggons samt Containern angehängt sind. Die erste Bahn von Mannheim aus geht am Donnerstagnachmittag auf die Reise - aus Qingdao in China wird dann am Freitag die Bahn aus der anderen Richtung ihre Fahrt aufnehmen. So kommt es zu einem Pendelverkehr. Nach Angaben des Hamburger Logistikunternehmens Cosco sollen vor allem Maschinen, Möbel, Kleidung und harmlose Chemikalien auf diesem Weg transportiert werden.

Logistik-Alternative Güterzug

Bereits im Jahr 2011 gab es von Chongqing nach Duisburg eine erste Zugverbindung zwischen China und Deutschland. Vergangenes Jahr verkehrten über 15.000 Züge zwischen China und der EU. Tendenz steigend. Die Abwicklung dauert natürlich länger als mit dem Flugzeug, ist aber deutlich schneller als der Transport per Schiff. Und zum Teil auch zuverlässiger, je nach dem, ob ein Schiff in einem Hafen länger festliegt als erwartet oder nicht.

Güterzüge brauchen rund zwei Wochen und damit weniger als die Hälfte der Zeit, die ein Schiff braucht. Logistik über die Schiene sind damit eine immer attraktivere Ergänzung zum Seeverkehr und zur Luftfracht.

Beziehungen zwischen Mannheim und Qingdao

Mannheim unterhält bereits seit über 25 Jahren Beziehungen nach Qingdao. 2016 war eine offizielle Delegation unter der Leitung von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in die chinesischen Stadt Qingdao gereist. Die Städtefreundschaft mit Qingdao wurde damals im Rahmen einer offiziellen Zeremonie zur Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags zu einer Städtepartnerschaft aufgewertet.