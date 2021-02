per Mail teilen

Ein unbekannter Mann ist am Dienstagabend in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) laut Polizei auf einen fahrenden Güterzug geklettert. Der Lokführer sah das und leitete eine Schnellbremsung ein. Verletzt wurde niemand. Er überprüfte den Zug und stellte dabei eine gelockerte Kupplungsstange fest, die zur sicheren Verbindung der einzelnen Waggons benötigt wird. Es besteht der Verdacht, dass diese Stange beim Aufspringen auf den Waggon durch die unbekannte Person gelockert wurde. Der Lokführer hatte außerdem eine Gruppe dunkel gekleideter Menschen gesehen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.