Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich in einer Grußbotschaft zum Beginn des Ramadan an die Mannheimer Muslime gewandt. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen beeinträchtigten auch den Fastenmonat, so Kurz. Er begrüße und unterstütze den Aufruf zur Durchführung eines Corona-Schnelltests, um am Abendgebet in der Moschee teilzunehmen.