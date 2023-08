Grundwasserspiegel profitiert kaum vom Regen

Mischtext

Es klingt so beruhigend, das Plätschern dieser Quelle bei Wilhelmsfeld im Odenwald. Aber für Michel Wingering ist dieses Geräusch eher besorgniserregend. Denn auch wenn es plätschert: laut dem Hydrologen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ist der Grundwasser-Spiegel nicht wesentlich gestiegen. Und das obwohl es in den letzten 10 Tagen viel geregnet hat.

Und obwohl es vielen von uns so vorgekommen ist, als müsse der Boden völlig durchweicht sein, zeigt das sog. Lysometer der Messstelle in Karlsruhe, mit dem man die Bodenfeuchtigkeit messen kann, etwas anderes an. So Wingering.

Der Grund dafür, dass trotz heftiger Regenfälle nur wenig Wasser im Boden ankommt, sind zum einen die langanhaltenden Trockenphasen in den letzten Sommern. Aber nicht nur diese. Noch schlimmer als die Trockenheit im Sommer ist die Trockenheit im Winter. Denn auch im Winter regnet oder schneit es immer weniger.

Prinzipiell habe es so was immer schon gegeben, erklärt der Wasser-Experte. Aber das Problem nun sei, dass die Situation schon so lange anhalte.

Bringt der viele Regen der letzten Tage also gar nichts? Ist er nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein?

Ganz so skeptisch will Michel Wingering das nicht betrachten. Immerhin hätten Landwirte und Privatleute durch die vielen Niederschläge nicht bewässern oder gießen müssen.

Und das ist auch wichtig. Denn, so der Hydrologe: nur wenn wir den Wasserverbrauch dauerhaft senken, können wir in Zukunft mit den trockenen Jahren und den sinkenden Grundwasserspiegeln umgehen.