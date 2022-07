Grundstücke werden teurer

Ein Gutachterausschuss hat für Mannheim die aktuellen Bodenrichtwerte ermittelt. Die meisten sind im Zeitraum von Dezember 2020 bis Januar 2022 gestiegen, heißt es von Seiten der Stadt. Bei gewerblichen Bauflächen um rund 15 Prozent, für Wohnbau- und gemischte Bauflächen um rund 20 Prozent. Mannheim sei von der Entwicklung nicht entkoppelt, heißt es. Dennoch sei bezahlbares Wohnen eine zentrale soziale Frage, die man in der Stad konsequent angehe. Man erarbeite aktuell ein Handlungskonzept Wohnen, so die Stadt in einer Mitteilung. Durch den Mannheimer Bodenfonds und eine aktive Einkaufsstrategie von Grundstücken, strebe man eine angemessene städtische Einflussnahme auf die Preis-Entwicklungen an, so der für Wohnen und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD).