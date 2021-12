Grundsteinlegung für Stadtquartier

per Mail teilen

In Schwetzingen wird der Grundstein für das Stadtquartier "Schwetzinger Höfe" gelegt. Das neue Quartier entsteht auf dem ehemaligen Gelände der Pfaudler-Werke. Auf der rund 7 Hektar großen ehemaligen Industriefläche sollen insgesamt rund 650 Wohnungen für über 1400 Menschen entstehen. Gebaut wird in mehreren Bauabschnitten. Die Grube für den ersten Bauabschnitt samt Tiefgarage ist bereits ausgehoben und planiert. Die Kranfundamente sind betoniert, die Kräne stehen. Laut Schwetzingens Oberbürgermeister Rene Pöltl wird für den Bauabschnitt eins mit einer Bauzeit von 2 bis 3 Jahren gerechnet. Insgesamt fertiggestellt dürfte das neue Stadtquartier in gut 8 Jahren sein.