Seit Montag laufen Grundschulen und Kindergärten in Baden-Württemberg wieder im Regelbetrieb. Wie der Alltag unter "Pandemiebedingungen" aussieht, zeigen eine Grundschule in Edingen-Neckarhausen und ein Kindergarten in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis).

Seit Mitte März war an der Graf-von-Oberndorff Grundschule in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) nichts mehr wie es war. Wie an allen Schulen im Land: Erst kam der Lockdown, dann ging es nur noch im Notbetrieb weiter. Seit den Pfingstferien durften die Schüler dann im sogenannten rollierenden System zur Schule kommen. Heißt: halbe Klassen zu unterschiedlichen Zeiten, und das auch nur jede zweite Woche.

Klassen bleiben unter sich

Um zu vermeiden, dass sich bei einer möglichen Infektion die ganze Schule ansteckt, bleiben die Klassen allerdings weiter unter sich. Auf den Schulhof geht es deshalb zu unterschiedlichen Zeiten.

Aber wenigstens in der Klasse gibt es dann Normalität, sagt Kirsten Badelita: Die Kinder können wieder Partnerarbeit machen und miteinander spielen. Denn vor allem das haben viele Kinder bitter vermisst in den vergangenen Monaten.

Hygieneregeln im Schulbetrieb

Um das Risiko für eine Infektion zu minimieren, gelten an der Schule besondere Regeln: Alle Türen bleiben offen, wenn möglich, um Türklinkenkontakt zu vermeiden. Die Kinder desinfizieren sich bei der Ankunft die Hände und laufen mit Mundschutz in ihre Klassenräume. Dort dürfen die Masken dann abgenommen werden. In der eigenen Klasse sind die Abstandsregeln aufgehoben.

Alles wieder beim Alten - und doch alles anders

Auch in den Kindergärten hat sich einiges verändert, sagt Alexandra Kessler, Leiterin des Kindergartens St. Bernhard in Ketsch. Markierungen auf dem Boden kennzeichnen Laufwege, damit die Abstände eingehalten werden können. Eltern haben Maskenpflicht. Der große Garten, in dem sonst alle Kinder gleichzeitig spielen konnten, ist jetzt in zwei Bereiche eingeteilt - mit je einem Sandkasten, Matsch- und Spielbereich. Auch hier können die Kinder nur gruppenweise raus und müssen unter sich bleiben.

"Für Kinder die jetzt lange nicht da waren, ist das natürlich ein großer Unterschied. Für die sieht jetzt alles ganz anders aus." Alexandra Kessler, Leiterin des Kindergartens St. Bernhard in Ketsch

Auch wenn noch lange nicht alles beim Alten ist: Im Ketscher Kindergarten und der Grundschule in Neckarhausen freuen sich alle wieder auf die Kinder. Und alle hoffen, dass möglichst bald wieder alles im richtigen Normalbetrieb laufen kann.