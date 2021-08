Die baden-württembergischen Grünen sind in den Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26. September gestartet. In Heidelberg mit dabei war auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock forderte am Abend in Heidelberg mehr Investitionen in Grundschulen. Es sei nicht so, dass Deutschland wenig für Bildung ausgebe, aber das Geld komme nicht dort an, wo es am allermeisten gebraucht werde, kritisierte die Kanzlerkandidatin. "Nämlich im Primarbereich, bei den Kleinsten, in den Kitas, aber vor allem in den Grundschulen - da wird der Schlüssel für einen guten Bildungsweg gelegt." In den Grundschulen erreiche man jedes Kind - egal welcher Herkunft und unabhängig vom Einkommen der Eltern. "Deshalb muss genau dort unsere Priorität sein."

Kretschmann sieht BW als Vorreiter im Klimaschutz

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie die Spitzenkandidaten der Südwest-Grünen Franziska Brantner und Cem Özdemir waren beim Wahlkampfauftakt mit dabei. Kretschmann sah in seiner Rede die von ihm geführte grün-schwarze Landesregierung als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Unter dem Motto "Alles ist drin!" wolle er mithelfen, das nun auch im Bund zu erreichen. Zuletzt lagen die Grünen in Umfragen aber deutlich hinter der Union.

Winfried Kretschmann und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | l.:Bernd Weissbrod r.:Fabian Sommer

Für die Heidelbergerin Franziska Brantner war das Treffen ein Heimspiel. Sie tritt im Wahlkreis 274 Heidelberg an. Als Spitzenkandidatin der Grünen ist sie auf der Landesliste auf Platz 1 und wird damit sicher in den Bundestag einziehen.

Auch die beiden Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand nahmen teil. Die Veranstaltung war nach Angaben der Grünen ausgebucht.