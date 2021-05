Die Gemeinderatsfraktion der Mannheimer Grünen ruft wegen der beiden Demos am Wochenende vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts zur Besonnenheit auf. Der Konflikt in Israel und im Gazastreifen dürfe nicht das friedliche Zusammenleben in Mannheim gefährden, teilten die Grünen am Montag mit. Antisemitische Äußerungen, Angriffe auf die jüdische Gemeinde und das Verbrennen von Fahnen seien völlig inakzeptabel und müssten strafrechtlich verfolgt werden.