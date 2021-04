#Annalena for Kanzleramt! When they go low, we go high! Super Entscheidung unseres Spitzenduos. Zusammen werden wir um die Führung dieses Landes kämpfen. Wir stehen für einen neuen Politikstil, wollen Klima schützen, Innovation freisetzen, Europa stärken! #AllesIstDrin #Baerbock https://t.co/xV8ihIxahB