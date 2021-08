per Mail teilen

Tennis-Bundesligist Grün-Weiß Mannheim ist zum dritten Mal hintereinander Deutscher Mannschaftsmeister. Das Team gewann am vorletzten Spieltag 4:2 gegen Düsseldorf und steht vor dem letzten Spiel am Sonntag in München uneinholbar auf Platz eins der Tabelle. Damit ist der dritte Titel nach 2018 und 2019 perfekt. Im vergangenen Jahr war die Runde pandemiebedingt abgesagt worden. Grün-Weiß-Teamchef Gerald Marzenell bezeichnete es als wichtig für den gesamten Tennissport, dass die Saison dieses Jahr gespielt werden konnte.