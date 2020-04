per Mail teilen

Der amtierende deutsche Tennis-Mannschaftsmeister der Herren, Grün-Weiss Mannheim, befürchtet wegen der Absage der diesjährigen Tennisbundesliga einen "erheblichen finanziellen Schaden". Auf der anderen Seite, so Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell, gehe es darum, die Gefahr durch das Coronavirus einzudämmen, die Gesundheit gehe vor. Der Deutsche Tennis-Bund (DTB) hatte den Bundesligaclubs die Absage am Donnerstag mitgeteilt. Marzenell teilte mit, zum einen litten die Spieler, die teilweise von der Bundesliga leben, zum anderen die Zuschauer und der Verein selbst. Bereits gekaufte Tickets für die Heimspiele können laut Verein den Käufern gut geschrieben oder zurückerstattet werden. In diesem Jahr hätte Topspieler Dominic Thiem die Mannschaft angeführt.