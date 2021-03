per Mail teilen

Große Sport -und Kulturveranstalter wollen mit neuen Öffnungs-Konzepten schrittweise wieder Zuschauer in Konzertsäle und Stadien bringen. Mehr als 40 Organisationen, darunter die Mannheimer SAP-Arena, legten dazu eine Studie vor. Neben den üblichen Abstandsregeln, Maskenpflicht und personalisierten Eintrittskarten sollen vor allem Impfnachweise und Anti-Genschnelltests an den Eingängen für mehr Sicherheit sorgen. So der Vorschlag der 40 Organisationen und Verbände, darunter die SAP-Arena und die Deutsche Fußball-Liga sowie das Leibziger Gewandhausorchester. Das Konzept wurde gemeinsam mit 20 Wissenschaftlern und einem Hygiene-Experten erarbeitet. Da nicht mit einem abrupten Ende der Pandemie zu rechnen sei, müssten dringend Alternativen entwickelt werden, machten die Initiatoren deutlich.