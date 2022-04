Tarifvertrag: Zukunft der GKM-Mitarbeiter in Mannheim gesichert

per Mail teilen

Die Zukunft der Mitarbeiter des Großkraftwerks Mannheim (GKM) ist laut Gewerkschaft ver.di gesichert. Um den Tarifvertrag wurde lange gerungen.

Der Kohleausstieg am GKM ist beschlossene Sache. Vor diesem Hintergrund waren es langwierige Verhandlungen über einen Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft ver.di und den insgesamt drei Arbeitgeberparteien: MVV, EnBW und RWE.

Keiner wird arbeitslos

Der Tarifvertrag sieht einen sozialverträglichen Kohleausstieg am Mannheimer Großkraftwerk vor. Kein Mitarbeiter soll arbeitslos werden - auch nicht, wenn das GKM geschlossen wird.

Vorruhestand oder neuer Job

Alle 600 Mitarbeiter sollen - je nach Alter - entweder in den Vorruhestand gehen oder weitervermittelt werden und dafür mindestens zwei passende Stellenangebote bei den Anteilseignern in der Region - also der MVV oder der EnBW - bekommen. Sollte das GKM im Jahr 2030 geschlossen werden, beträfe diese Regelung etwa 300 Mitarbeiter.

"Wir haben eine Sicherheit geschaffen vom jüngsten bis zum ältesten Mitarbeiter."

Der Tarifvertag war laut ver.di auch wichtig, um Mitarbeiter zu halten und für neue Beschäftigte und Auszubildende attraktiv zu bleiben.

GKM versorgt tausende Haushalte

Es geht auch um die Versorgungssicherheit. Denn das GKM liefert für zweieinhalb Millionen Haushalte in der Region Strom und Fernwärme. Es muss bis zum letzten Tag am Netz vernünftig betrieben werden und dafür braucht es genug Personal. Bisher gibt es aber kein genaues Datum für den Kohleausstieg.

Ende des GKM unklar

Die Stadt Mannheim wollte eigentlich bis 2030 klimaneutral werden. Durch die aktuelle weltpolitische Lage und den Ukraine-Krieg könnte sich das Ganze wieder nach hinten verschieben. Deshalb musste der Tarifvertrag ohne zeitliche Begrenzung abgeschlossen werden.

"Diese finanzielle Absicherung und dass der Tarifvertrag kein Enddatum hat, beruhigt die Menschen."

Umdenken in Zukunftstechnologien?

Am liebsten wäre es der Gewerkschaft, wenn dieser Tarifvertrag gar nicht in Kraft treten müsste. Dafür müsste das GKM die Blöcke auf Zukunftstechnologien umstellen, so dass alle Mitarbeiter bleiben könnten. Das sei aber eine Entscheidung, auf die weder Gewerkschaft noch Arbeitnehmer Einfluss hätten.