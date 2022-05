Großinvestor für PHV zieht sich zurück

per Mail teilen

Der Stuttgarter Software Konzern RIB hat sich als Investor für den neuen Heidelberger Stadtteil in Patrick-Henry-Village (PHV) zurückgezogen. Das hat ein Sprecher der Stadt Heidelberg auf SWR Anfrage bestätigt. Seit 2019 sei der Kontakt zum Unternehmen eingeschlafen. Der neue dynamische Masterplan für den neuen Stadtteil hätte sich aber ohnehin nicht mit den Zielen des Großinvestors vereinbaren lassen, so der Sprecher weiter. Die Stadt ist nach eigenen Angaben jedenfalls nicht auf der Suche nach einem neuen Investor. Vielmehr plane man nun mit vielen Akteuren. Der Software-Konzern wollte ursprünglich einen zweistelligen Millionenbetrag in PHV investieren und einen großen Teil der Fläche selbst kaufen, um dort einen Standort zu errichten.