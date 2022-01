Große Ameisenbären sind ihre Passion

Aufgewachsen ist sie in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis), ihr Leben verbringt sie am liebsten in Brasilien: Dort erforscht die Diplom-Biologin Lydia Möcklinghoff den großen Ameisenbären.

Wenn Lydia Möcklinghoff morgens mit Zirpen, Zwitschern und Affengezeter aufwacht, dann ist sie dort, wo sie am liebsten arbeitet: im Pantanal. Das ist eines der artenreichsten Biotope der Welt und der Ort, an dem Lydia Möcklinghoff das Leben des Großen Ameisenbären erforscht. Der lebt hier zusammen mit hunderten Vogel- und Fischarten, mit zig verschiedenen Amphibien- und Reptilienarten sowie mit weit über 100 Säugetierarten. Ein Großer Ameisenbär kann mehr als zwei Meter lang sein Lydia Möcklinghoff "Große Ameisenbären sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte." Die Tiere können über zwei Meter lang sein und gut 50 Kilo wiegen. Sie bewegen sich langsam, sehen schlecht und sind, so Möcklinghoff, nicht die Schlauesten. Trotzdem liebt sie die Tiere. Zum ersten Mal reiste sie 2005 nach Brasilien, um herauszufinden, warum sich Große Ameisenbären offenbar besonders gerne in den Holzplantagen im Norden Brasiliens aufhalten. Damals studierte sie noch an der Julius-Maximilians Universität Würzburg. Heute forscht sie im Pantanal für das Zoologische Forschungsmuseum Koenig in Bonn. Einsatz für die Arterhaltung Lydia Möcklinghoff zeichnet damit für das erste mehrjährige Forschungsprojekt zum Großen Ameisenbären verantwortlich. Für ihre Feldstudien verbringt sie viele Monate im Jahr zwischen Cowboys und Jaguaren im Pantanal, mal mit dem Jeep, mal hoch zu Ross, mal mit dem Kanu, oder zu Fuß, aber immer mit Kamera und Messer. Um die Tiere zu erforschen, sammelt sie mit Hilfe von Wildtier-Kameras Daten zu Aktivitäts- und Bewegungsmustern und legt ein Fotoregister der Tiere an. Ihre Arbeit, sagt sie, solle dazu beitragen, verbesserte Schutzkonzepte für die bedrohte Tierart und ihren ebenfalls bedrohten Lebensraum zu entwickeln. Die deutsch-brasilianische Kooperation mit Veterinärmedizinern und Biologen wird finanziell und fachlich durch die Zoos in Dortmund Köln unterstützt. Große Ameisenbären-Mama mit ihrem Jungen Lydia Möcklinghoff Gefragte Expertin in Sachen Artenschutz In Deutschland arbeitet Lydia Möcklinghoff als Wissenschaftsjournalistin. Im Zentrum ihrer Arbeit steht dabei die Begeisterung für zoologische Themen und die Sensibilisierung für den Artenschutz. Als Expertin für die Südamerikanische Natur und das Thema Artenschutz und Artenvielfalt ist sie auch immer wieder in Hörfunk und Fernsehen gefragt (z.B. Expedition ins Tierreich, Erlebnis Erde, Planet Wissen, Welt der Tiere, Anna und die wilden Tiere) und sie betreibt einen eigenen Podcast für das Reportage-Magazin GEO. Außerdem ist sie freie Autorin beim WDR und informiert in Radio- und Fernsehbeiträgen über ihre Forschungen und das Leben des Großen Ameisenbären. Lydia Möcklinhoff bei der Feldarbeit Lydia Möcklinghoff Mit unendlich vielen Fotos begeistert sie nicht nur die Wissenschaftswelt, sondern auch regelmäßig ihre Familie, die teilweise noch immer in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) lebt. Dort war sie einst Mitglied des Jugend-Gemeinderats. Noch immer reist die 40-Jährige regelmäßig in ihre alte Heimat, auch um Freunde zu treffen und durch Heidelberg zu bummeln. Und: "Meine Haare lasse ich mir auch nach 25 Jahren ausschließlich von meiner Friseurin in St.Leon-Rot schneiden." 2015 veröffentlichte sie ihren Reise-Blog als Buch mit dem Titel "Ich glaub, mein Puma pfeift“. Erschien 2015 bei Bastei/Lübbe SWR Darin erzählt sie mit viel Witz und sehr persönlich, wie sie zur Feldforschung am Großen Ameisenbär kam und wie ihre Arbeit vor Ort im Brasilianischen Pantanal aussieht. 2018 erschien dann "Die Supernasen", ein Buch darüber, wie Artenschützer Ameisenbären und andere Tiere vor dem Aussterben bewahren können. Am Freitag, 21.2.2022 ist sie zu Gast in der SWR Landesschau.