Gaststättenbesucher klagen über Atembeschwerden

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagabend zu einem Großeinsatz in der Heidelberger Altstadt ausgerückt. Menschen hatten über Atembeschwerden berichtet.

Um 22 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Nach Angaben der Polizei hätten zehn Gäste in einer Kneipe in der Unteren Straße in Heidelberg über Atemwegs-Reizungen geklagt. Daraufhin wurde die Straße zunächst gesperrt.

Ursache für den Geruch unbekannt

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Sie führte Messungen in den Räumen durch - konnte aber nicht herausfinden, woher der übel riechender Geruch kam, der die Atemwegsreizungen ausgelöst haben soll.

Keine Verletzten – Kneippe wieder in Betrieb

Sechs Rettungswagen waren vor Ort, Sanitäter untersuchten die betroffenen Personen. Sie stellten aber keine Verletzungen fest. Am späten Abend konnten die Gäste wieder zurück in die Kneipe. Weitere Vorkommnisse oder Hinweise auf eine Straftat habe es nicht gegeben, so die Polizei.