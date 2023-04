Boot auf dem Neckar gekentert: Einsatzkräfte suchen vermisste Person

Ein Schlauchboot ist am Samstagvormittag auf dem Neckar bei Heidelberg-Wieblingen gekentert. Eine Person wird derzeit vermisst und unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht.

Am Neckar in Heidelberg-Wieblingen suchen Einsatzkräfte nach einer vermissten Person. Wie die Wasserschutzpolizei auf SWR-Anfrage mitteilte, war ein Schlauchboot am Samstagvormittag mit zwei Menschen an Bord gekentert.

Hubschrauber kreist über dem Neckar bei Heidelberg

Eine Person wurde laut Polizei verletzt aus dem Wasser gerettet. Kräfte der Feuerwehr, Polizei, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie der Wasserschutzpolizei sind im Einsatz. Ein Hubschrauber sucht ebenfalls den Neckar ab.