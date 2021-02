per Mail teilen

Zwei Familien stehen vor dem Nichts, sie haben fast alles verloren. Die vier Häuser sind abgesperrt, zwei davon unbewohnbar. Doch die Hilfsbereitschaft der Viernheimer ist groß.

Am Montagabend gab es einen Großbrand in Viernheim. Vier Reihenhäuser sind davon betroffen. Alle sind derzeit abgesperrt. Zwei hat es schwerer getroffen. So schwer, dass sie für die beiden Familien unbewohnbar sind. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Die Familie Bataev hat im Feuer alles verloren

Zu einer der beiden Familien gehört Thomas Bataev. Der 22-Jährige ist der älteste Sohn der Familie und war am Abend des Brandes mit seinen Geschwistern zu Hause.

Thomas Bataev und seine Familie stehen vor dem Nichts, sie haben bei dem Brand fast alles verloren. SWR

"Ich erinnere mich, wie ich am Montag da raus gelaufen bin mit Badelatschen und nur das, was ich an hatte. Mein kleiner Bruder ist barfuß raus gerannt. Der hat nicht einmal Schuhe oder Socken angehabt. Vor Schreck denkt man da nicht dran, man rennt einfach raus." Thomas Bataev, Betroffener des Großbrandes

Im Haus nebenan wohnt die Familie des Onkels. Auch hier hat es angefangen zu brennen. Alles ging blitzschnell. Das Verrückte ist, sagt der 22-Jährige, von vorne sieht das Haus aus wie immer.

Von vorne ist den Reihenhäusern kaum anzusehen, dass es hier einen Großbrand gab. SWR

Erst die Rückseiten der Reihenhäuser zeigen die Spuren des Großbrandes

An den Hausrückseiten ist zu erkennen, wie groß der Brand in Viernheim wirklich war.

Die Rückseite der Reihenhäuser in Viernheim ist durch den Großbrand total zerstört. SWR

Die Hilfsbereitschaft der Viernheimer ist groß

Derzeit sind alle beteiligten Familien bei Verwandten oder Freunden untergebracht. Doch nicht nur der engste Kreis unterstützt die Betroffenen.

Viele Menschen haben gespendet, das hier ist ein Teil davon. SWR

Viele Wohnungsangebote, dazu Geld- und Sachspenden lassen die Familien ein weinig aufatmen. Helena Schlegel, die Tante von Thomas Bataev, hat in den Sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, den Familien zu helfen.

Viele haben an die Familien des Großbandes gespendet

Durch die Online-Hilfsaktion haben sie Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Hygieneartikel, Mikrowellen, Medikamente und Möbel erhalten.

Helena Schlegel, die Tante von Thomas Bataev, hat in den Sozialen Netzwerken zu einer Hilfsaktion aufgerufen. SWR

"Aus den Klassen von den Kindern haben sich die Mütter zusammengetan und für die Kinder Unterwäsche bestellt, weil sie dachten, dass so etwas keiner spenden wird. Es gibt sogar Leute, die, wenn sie meinen Bruder oder die Familie auf der Straße sehen, ihnen einfach einen Umschlag mit Geld in die Hand drücken." Helena Schlegel, Tante von Thomas Bataev

So wie es aussieht, kann die Familie Bataev wohl schon am Wochenende in ein leerstehendes Haus ziehen. Auch die Familie seines Onkels hat schon einige Angebote. Alle Betroffenen sind einfach nur dankbar für die vielen Hilfsangebote.

Was aber löste den Brand aus?

Die Brandursache wird laut Polizei Viernheim noch ermittelt. Der Schaden gehe bis in die Million.