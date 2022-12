Großbäckerei in Walldorf brennt - Löscharbeiten dauern die ganze Nacht

Eine Großbäckerei steht seit Sonntagabend in einem Industriegebiet in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen. 150 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Am Sonntagabend ist die Produktionshalle einer Großbäckerei in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr werden die Lösch- und Nachlöscharbeiten noch die ganze Nacht dauern. Seit kurz vor 18 Uhr sind bei dem Großbrand im Industriegebiet mehrere Feuerwehren aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Mehrere Gasflaschen waren explodiert. Feuerwehrmann wurde verletzt Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Produktionshalle sei nicht mehr zu retten. Alles deute auf einen Millionenschaden hin. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, so die Feuerwehr. "Brötchen werden da in den nächsten Wochen nicht mehr gebacken", hieß es bei der Polizei. Warnung an Bevölkerung mit Sirenenalarm In der Stadt ertönte zur Warnung Sirenenalarm. Nach Angaben der Feuerwehr hat es Geruchsbelästigungen gegeben, aber keine erhöhte Schadstoffkonzentration in der Luft.