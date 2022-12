per Mail teilen

Das Feuer war schon von weitem zu sehen und verursachte einen immensen Schaden. Nach dem Brand seiner Großbäckerei in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zeigte sich der Besitzer entsetzt und geschockt.

Nach dem Brand einer Produktionshalle der Großbäckerei Rutz in Walldorf zeigten sich die Betroffenen am Montagabend geschockt. Der Besitzer der Bäckerei, Eugen Rutz, sagte dem SWR, er wolle nicht aufgeben, auch wenn es im Moment sehr schwer sei.

Er versuche nun, so Rutz, neue Produktionsstätten zu finden. Zunächst sollen Backwaren anderer Betriebe verkauft werden, sodass die Rutz-Läden geöffnet bleiben können. Damit würden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter beschäftigt.

Brand in Walldorf: Großer Schaden

Bei dem verheerenden Brand entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei will ab Dienstag vor Ort zur Ursache ermitteln.

Lösch-Einsatz in Walldorf: Ein leicht verletzter Feuerwehrmann

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Insgesamt waren über 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Wie die Feuerwehr dem SWR sagte, sei die Produktionshalle der Großbäckerei abrissreif. Dort war ersten Ermittlungen zufolge das Feuer ausgebrochen. Das Dach sei komplett eingestürzt.

Feuerwehr: Erneute Kontrolle am Montag

Am Montagabend waren laut Feuerwehr die Nachlöscharbeiten nach 24 Stunden soweit abgeschlossen. Derzeit würden die Aufräumarbeiten und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft laufen. Später am Abend wurden nochmals Kontrollen am Brandobjekt durchgeführt.

Mehrere Notrufe wegen Brands der Großbäckerei

Der Polizei zufolge waren wegen des Brands am Sonntagabend gegen 17:40 Uhr mehrere Notrufe eingegangen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten bereits auf ihrem Weg zum Industriegebiet in Walldorf einen Feuerschein erkennen.

Brandbekämpfung in Walldorf mit großem Personaleinsatz

Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Montag hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehr Walldorf wurde bei der Brandbekämpfung durch Feuerwehren der umliegenden Gemeinden unterstützt. Insgesamt beteiligen sich um die 280 Einsatzkräfte.

Laut Feuerwehr ist die abgebrannte Großbäckerei in Walldorf abrissreif SWR

Brand: Feuer greift nicht über

Der Brand hatte sich von der Produktionshalle schnell auf das gesamte Gelände ausgebreitet. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude.

Löschwasser vor der ausgebrannten Großbäckerei in Walldorf SWR

Warnung an Bevölkerung mit Sirenenalarm

In Walldorf war am Sonntag zur Warnung Sirenenalarm ertönt. Mehrere Gasflaschen waren beim Brand explodiert. Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu Geruchsbelästigungen, es gab aber keine erhöhte Schadstoffkonzentration in der Luft.