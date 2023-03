Schwetzingen: Beschäftigte an GRN-Kliniken streiken

Mehr als 100 Beschäftigte der GRN-Kliniken in Schwetzingen haben am Freitag demonstriert, weil sie Lohneinbußen fürchten. Sie fordern eine bessere Bezahlung.

Die Beschäftigten der GRN-Kliniken in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) haben für bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung demonstriert. Sie fordern 500 Euro mehr Lohn. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben rund 1.200 Unterschriften gesammelt und sich mit Pfeifen und Plakaten am GRN-Seniorenzentrum versammelt, um auf ihre Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen.

Dass die Arbeitgeber bisher nur rund zwei bis drei Prozent mehr bieten, sei nicht hinnehmbar, sagte eine ver.di-Sprecherin. Es gehe bei dem Warnstreik nicht um ein paar Euro mehr, sondern um ihre Existenz, so ein streikender Mitarbeiter bei der Kundgebung in Schwetzingen.

Beschäftigte der GRN-Klinik Schwetzingen streiken. SWR

Beschäftigte der GRN-Kliniken befürchten weniger Lohn

Besonders wütend seien die Beschäftigten, weil der Arbeitgeberverband laut Gewerkschaft ver.di fordert, dass die Gehälter bei wirtschaftlicher Not gekürzt werden können. Die Arbeitgeberseite fordere einen sogenannten "Tarifvertrag zur Zukunftssicherung" und sechs Prozent weniger, so die Gewerkschaft. So ein Vertrag könne immer dann eingesetzt werden, wenn sich Kliniken oder Pflegeheime in einer wirtschaftlichen Schieflage befinden. Statt Gehaltskürzungen brauche es aber politische Lösungen, fordert eine ver.di-Sprecherin.

Weitere Aktionen in Weinheim, Sinsheim und Eberbach

Neben des Warnstreiks in Schwetzingen sind für kommende Woche weitere Aktionen an den GRN-Kliniken in Weinheim, Sinsheim und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) geplant.