Die isolierte Station der GRN-Klinik in Eberbach wird am Montag wieder öffnen. Das teilte die Klinik mit. Nachdem am 30. Mai zwei Auszubildende positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, war die Station 4 vorsorglich geschlossen worden. Eine dritte Testreihe bei Patienten und Mitarbeitern sei negativ ausgefallen, sodass man nach einer gründlichen Reinigung und Desinfektion am Wochenende die Station wieder öffnen könne, so die Klinikleitung.