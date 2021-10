Alles Wichtige über die Grippeimpfung

Impfen ist gerade in aller Munde, doch eher in Bezug auf Corona. Sich gegen die klassische Grippe impfen zu lassen, ist aber trotzdem wichtig.

Das erste Schnäuzen und Husten in Straßenbahnen, in Schulen oder am Arbeitsplatz macht schon die Runde. Doch noch handelt es sich nicht um die klassische Grippe oder Influenza. Die Grippewelle beginnt, laut Robert-Koch-Institut, meist erst im Januar und dauert dann drei bis vier Monate an, in dieser Zeit sind die Viren besonders aktiv.

Wie kann man sich schützen?

Den besten Schutz vor Influenza bieten Hygienemaßnahmen und eine Impfung. In der Wintersaison 2020/21 gab es in Deutschland aufgrund strenger Corona-Regeln weniger als 600 gemeldete Influenza-Fälle. Im Jahr davor waren es 186.000. Das zeigt, wie effektiv Abstand und Hygiene sind.

Aber auch die Impfung kann viel bewirken. Selbst wenn sie nicht hundertprozentig vor einer Ansteckung schützt, kann sie eine schwere Epidemie verhindern. Deshalb rät die Ständige Impfkommission (Stiko) vor allem Risikopatienten und Menschen ab 60 Jahren dringend dazu, sich impfen zu lassen. Dies kann, so Experten, auch gleichzeitig mit der Corona-Impfung erfolgen. Man sollte nur darauf achten, die Einstiche nicht am selben Arm vorzunehmen.

Mögliche Nebenwirkungen der Grippeimpfung

Mögliche Nebenwirkungen der saisonalen Grippeschutzimpfung sind bei etwa 10 bis 40 Prozent der Patienten eine Rötung oder Schmerzen an der Injektionsstelle, bei 5 bis 10 Prozent kommt es zu einzelnen Symptomen wie erhöhter Temperatur, Muskelschmerzen oder einem leichten Unwohlsein.

Wie gefährlich ist die Grippe?

Eine Ansteckung kann unbemerkt oder mit nur leichten Symptomen einhergehen, sie kann aber auch tödlich enden. Selbst bei unkomplizierten Verläufen dauert die Grippe aber mindestens fünf bis sieben Tage.

Bei schweren Verläufen werden meist die Lunge, das Herz oder das Gehirn geschädigt. Grund ist, dass Entzündungsprozesse im Körper entstehen, die, nach neuesten Erkenntnissen, auch Herzinfarkte oder Schlaganfälle begünstigen können.

Was erwartet uns diesen Winter?

Was dieser Winter bringt, das wagen auch Experten der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch nicht einzuschätzen. Weil es in der vergangenen Saison kaum Fälle gab, ist keine Herdenimmunität entstanden, der Gemeinschaftsschutz fällt womöglich geringer aus. Das könnte die Grippewelle befeuern. Nach wie vor bestehende Hygienemaßnahmen dagegen, könnten Schlimmeres verhindern. Unter Infektiologen gibt es einen Spruch: Hinsichtlich Influenza lässt sich nur eine Sache vorhersagen, dass sie nicht vorhersagbar ist.